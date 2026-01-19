Vide grenier et marché d’artisans détourneurs Salle des fêtes Pontaix

Vide grenier et marché d’artisans détourneurs

Salle des fêtes 25 Impasse de la Forge Pontaix Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 07:00:00

fin : 2026-05-24 18:00:00

Date(s) :

2026-05-24

Buvette et snack toute la journée.

14h30 Concours de pétanque en doublette 150€* + mises + coupes (*pour 20 équipes)

.

Salle des fêtes 25 Impasse de la Forge Pontaix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 69 47 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Refreshments and snacks all day.

2:30 p.m.: Double pétanque competition: 150* + stakes + cups (*for 20 teams)

L’événement Vide grenier et marché d’artisans détourneurs Pontaix a été mis à jour le 2026-01-19 par Office de Tourisme du Pays Diois