Vide grenier et marché d’artisans détourneurs Salle des fêtes Pontaix
Salle des fêtes 25 Impasse de la Forge Pontaix Drôme
Début : 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
2026-05-24
Buvette et snack toute la journée.
14h30 Concours de pétanque en doublette 150€* + mises + coupes (*pour 20 équipes)
Salle des fêtes 25 Impasse de la Forge Pontaix 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 69 47 51
English :
Refreshments and snacks all day.
2:30 p.m.: Double pétanque competition: 150* + stakes + cups (*for 20 teams)
