Informations pratiques

Saint-Hilaire-la-Plaine

Vide grenier et marché de producteurs

Saint-Hilaire-la-Plaine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Un dimanche qui vaut le détour ! Chine, savoure, danse et profite d’une ambiance conviviale.

Marché de producteurs, vide grenier et Batucada.

Buvette et restauration sur place.

Emplacement s0.50cts le mètre linéaire, réservation au 06 72 16 21 97 .

Saint-Hilaire-la-Plaine 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 16 21 97

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English : Vide grenier et marché de producteurs

L’événement Vide grenier et marché de producteurs Saint-Hilaire-la-Plaine a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Creuse Sud Ouest