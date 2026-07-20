Vide grenier et marché de producteurs Saint-Hilaire-la-Plaine
dimanche 2 août 2026 · Saint-Hilaire-la-Plaine
Informations pratiques
Saint-Hilaire-la-Plaine
Vide grenier et marché de producteurs
Saint-Hilaire-la-Plaine Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Un dimanche qui vaut le détour ! Chine, savoure, danse et profite d’une ambiance conviviale.
Marché de producteurs, vide grenier et Batucada.
Buvette et restauration sur place.
Emplacement s0.50cts le mètre linéaire, réservation au 06 72 16 21 97 .
Saint-Hilaire-la-Plaine 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 16 21 97
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English : Vide grenier et marché de producteurs
L’événement Vide grenier et marché de producteurs Saint-Hilaire-la-Plaine a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Creuse Sud Ouest