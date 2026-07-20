UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Hilaire-la-Plaine

Vide grenier et marché de producteurs Saint-Hilaire-la-Plaine

dimanche 2 août 2026 · Saint-Hilaire-la-Plaine

Vide grenier et marché de producteurs Saint-Hilaire-la-Plaine

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
23150 Saint-Hilaire-la-Plaine
Département
Creuse
Tarif

Saint-Hilaire-la-Plaine

Vide grenier et marché de producteurs

Saint-Hilaire-la-Plaine Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 17:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Un dimanche qui vaut le détour ! Chine, savoure, danse et profite d’une ambiance conviviale.
Marché de producteurs, vide grenier et Batucada.
Buvette et restauration sur place.

Emplacement s0.50cts le mètre linéaire, réservation au 06 72 16 21 97   .

Saint-Hilaire-la-Plaine 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 16 21 97 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier et marché de producteurs

L’événement Vide grenier et marché de producteurs Saint-Hilaire-la-Plaine a été mis à jour le 2026-07-20 par OT Creuse Sud Ouest