Saint-Pierre-Chérignat

Vide grenier et marché de producteurs

École Saint-Pierre-Chérignat Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 09:00:00

fin : 2026-05-30 17:00:00

Date(s) :

2026-05-30

L’amicale laïque du RPI de Saint-Pierre-Chérignat propose un vide grenier

2€ le mètre Inscription obligatoire au 05 55 64 80 20

17h-21h marché de producteurs organisé par le comité des fêtes de Saint-Pierre-Chérignat .

École Saint-Pierre-Chérignat 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 80 20

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English : Vide grenier et marché de producteurs

L’événement Vide grenier et marché de producteurs Saint-Pierre-Chérignat a été mis à jour le 2026-05-23 par Creuse Tourisme