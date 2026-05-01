Vide grenier et marché de producteurs Saint-Pierre-Chérignat
Vide grenier et marché de producteurs Saint-Pierre-Chérignat samedi 30 mai 2026.
Saint-Pierre-Chérignat
Vide grenier et marché de producteurs
École Saint-Pierre-Chérignat Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 09:00:00
fin : 2026-05-30 17:00:00
Date(s) :
2026-05-30
L’amicale laïque du RPI de Saint-Pierre-Chérignat propose un vide grenier
2€ le mètre Inscription obligatoire au 05 55 64 80 20
17h-21h marché de producteurs organisé par le comité des fêtes de Saint-Pierre-Chérignat .
École Saint-Pierre-Chérignat 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 64 80 20
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English : Vide grenier et marché de producteurs
L’événement Vide grenier et marché de producteurs Saint-Pierre-Chérignat a été mis à jour le 2026-05-23 par Creuse Tourisme