Informations pratiques

Le Chemin

Vide grenier et marché du terroir

rues du village Le Chemin Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Tout public

Vide grenier et marché du terroir. .

rues du village Le Chemin 51800 Marne Grand Est +33 6 62 78 36 76

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English : Vide grenier et marché du terroir

L’événement Vide grenier et marché du terroir Le Chemin a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne