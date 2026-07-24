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AGENDA · Le Chemin

Vide grenier et marché du terroir Le Chemin

dimanche 13 septembre 2026 · Le Chemin

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
rues du village
Ville
51800 Le Chemin
Département
Marne
Tarif

Le Chemin

Vide grenier et marché du terroir

rues du village Le Chemin Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Tout public
Vide grenier et marché du terroir.   .

rues du village Le Chemin 51800 Marne Grand Est +33 6 62 78 36 76 

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English : Vide grenier et marché du terroir

L’événement Vide grenier et marché du terroir Le Chemin a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de tourisme Couleurs d’Argonne