Vide grenier et Randonnée Ciron

Vide grenier et Randonnée Ciron dimanche 31 mai 2026.

Vide grenier

Route nationale Ciron Indre

Tarif : 3 – 3 – EUR
3
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-31 07:00:00
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Journée brocante-vide grenier.
Vide grenier avec emplacements ombragées. Buvette et restauration sur place. 3  .

Route nationale Ciron 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 6 87 95 32 55 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Evening hiking and mountain biking.

L’événement Vide grenier Ciron a été mis à jour le 2026-02-23 par Destination Brenne