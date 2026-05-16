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Vide-grenier et soirée saucisses/frites Salle des fêtes Lau-Balagnas

Vide-grenier et soirée saucisses/frites Salle des fêtes Lau-Balagnas samedi 20 juin 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : LAU-BALAGNAS

Ville : 65400 Lau-Balagnas

Département : Hautes-Pyrénées

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif :

Lau-Balagnas

Vide-grenier et soirée saucisses/frites

Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires. Convivialité et bonne humeur garanties !
Organisé par le comité des fêtes de Lau-Balagnas.
Réservation par téléphone.   .

Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 60 81 46 13 

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English :

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L’événement Vide-grenier et soirée saucisses/frites Lau-Balagnas a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65