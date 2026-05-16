Lau-Balagnas

Vide-grenier et soirée saucisses/frites

Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires. Convivialité et bonne humeur garanties !

Organisé par le comité des fêtes de Lau-Balagnas.

Réservation par téléphone. .

Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 60 81 46 13

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English :

Come bargain-hunting, bargain-hunting and bargain-hunting. Conviviality and good humor guaranteed!

L’événement Vide-grenier et soirée saucisses/frites Lau-Balagnas a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65