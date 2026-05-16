Vide-grenier et soirée saucisses/frites Salle des fêtes Lau-Balagnas
Vide-grenier et soirée saucisses/frites Salle des fêtes Lau-Balagnas samedi 20 juin 2026.
Lau-Balagnas
Vide-grenier et soirée saucisses/frites
Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez chiner, dénicher et faire de bonnes affaires. Convivialité et bonne humeur garanties !
Organisé par le comité des fêtes de Lau-Balagnas.
Réservation par téléphone. .
Salle des fêtes LAU-BALAGNAS Lau-Balagnas 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 60 81 46 13
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come bargain-hunting, bargain-hunting and bargain-hunting. Conviviality and good humor guaranteed!
L’événement Vide-grenier et soirée saucisses/frites Lau-Balagnas a été mis à jour le 2026-05-16 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65