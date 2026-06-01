Reigny

Vide Grenier et soupe au choux

536 maugenest Reigny Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-06-13 09:30:00

fin : 2026-06-14 19:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Vide Grenier & Soupe aux Choux à Reigny !

Rendez-vous les 13 et 14 juin 2026, de 9h30 à 19h, à La Ferme de Sophie La Pote Âge Air à Reigny pour un week-end convivial placé sous le signe de la bonne humeur !

Au programme

Objets anciens, vaisselle, livres, déco, jouets, linge ancien et bien d’autres trésors à dénicher !

Une délicieuse soupe aux choux maison à seulement 1,50€ le bol pour régaler petits et grands.

Venez flâner, chiner et partager un moment chaleureux dans une ambiance champêtre et familiale ! .

536 maugenest Reigny 18270 Cher Centre-Val de Loire +33 7 80 44 77 95

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English :

Garage Sale & Soupe aux Choux in Reigny!

L’événement Vide Grenier et soupe au choux Reigny a été mis à jour le 2026-05-31 par OT CHATEAUMEILLANT