Vide grenier Le Bourg Eybouleuf

Eybouleuf

Vide grenier

Le Bourg 2 L’Étang Eybouleuf Haute-Vienne

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-19 07:00:00

fin : 2026-07-19 18:00:00

Date(s) :

2026-07-19

Le Comité de Jumelage Noblat Aigues-Vives organise un vide-grenier à Eybouleuf le dimanche 19 juillet, à partir de 7h00.

Cette manifestation est ouverte exclusivement aux particuliers souhaitant exposer et vendre des objets d’occasion. Le tarif est fixé à 2 € le mètre linéaire, avec une réservation minimale de 6 mètres pour les emplacements accessibles en voiture.

Les visiteurs pourront également profiter sur place d’un café offert aux exposants, ainsi que d’une buvette et d’un service de restauration tout au long de la journée.

Venez nombreux pour chiner, vendre et partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse ! .

Le Bourg 2 L’Étang Eybouleuf 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 81 58 74 04

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Eybouleuf a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de Noblat