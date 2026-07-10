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AGENDA · Fagnières

Vide-grenier Fagnières Rue chemin du moulin Fagnières

dimanche 6 septembre 2026 · Rue chemin du moulin · Fagnières

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Lieu
Rue chemin du moulin
Adresse
Chemin du Moulin
Ville
51510 Fagnières
Département
Marne
Tarif
0 0 0 Gratuit Entrée libre

Fagnières

Vide-grenier Fagnières

Rue chemin du moulin Chemin du Moulin Fagnières Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Tout public
Le dimanche 6 septembre 2026, venez chiner et faire de bonnes affaires au vide-grenier organisé par l’Étoile Sportive de Fagnières.

Rendez-vous sur le parking de la salle Gallois et le terrain de football, rue du Chemin du Moulin, dans une ambiance conviviale.   .

Rue chemin du moulin Chemin du Moulin Fagnières 51510 Marne Grand Est  

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English : Vide-grenier Fagnières

L’événement Vide-grenier Fagnières Fagnières a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne