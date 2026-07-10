Vide-grenier Fagnières Rue chemin du moulin Fagnières
dimanche 6 septembre 2026 · Rue chemin du moulin · Fagnières
Informations pratiques
Fagnières
Vide-grenier Fagnières
Rue chemin du moulin Chemin du Moulin Fagnières Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Tout public
Le dimanche 6 septembre 2026, venez chiner et faire de bonnes affaires au vide-grenier organisé par l’Étoile Sportive de Fagnières.
Rendez-vous sur le parking de la salle Gallois et le terrain de football, rue du Chemin du Moulin, dans une ambiance conviviale. .
Rue chemin du moulin Chemin du Moulin Fagnières 51510 Marne Grand Est
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English : Vide-grenier Fagnières
L’événement Vide-grenier Fagnières Fagnières a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne