Vide-grenier Fagnières Rue chemin du moulin Fagnières

Informations pratiques

Fagnières

Vide-grenier Fagnières

Rue chemin du moulin Chemin du Moulin Fagnières Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Tout public

Le dimanche 6 septembre 2026, venez chiner et faire de bonnes affaires au vide-grenier organisé par l’Étoile Sportive de Fagnières.

Rendez-vous sur le parking de la salle Gallois et le terrain de football, rue du Chemin du Moulin, dans une ambiance conviviale. .

Rue chemin du moulin Chemin du Moulin Fagnières 51510 Marne Grand Est

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English : Vide-grenier Fagnières

L’événement Vide-grenier Fagnières Fagnières a été mis à jour le 2026-07-10 par ADT de la Marne