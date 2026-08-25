VIDE-GRENIER FAMILIAL EHPAD D’ELNE Elne
dimanche 27 septembre 2026 · Elne
Informations pratiques
Elne
VIDE-GRENIER FAMILIAL EHPAD D’ELNE
2 Boulevard des Évadés de France Elne Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 08:00:00
fin : 2026-09-27 17:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Ce vide grenier est réitéré depuis plus d’une décennie. Il vous propose une ambiance familiale dans le jardin de la résidence , venez chiner , en régalant vos papilles.
Pour le plaisir des plus gourmands , une buvette vendra des délices sucrés et salés. N’hésitez pas à venir manger un bout.
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2 Boulevard des Évadés de France Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 34 34 sabrina.bissirieix@ehpad-elne.fr
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English :
This yard sale has been held for over a decade. It offers a family-friendly atmosphere in the residence’s garden—come browse for bargains and treat your taste buds.
For those with a sweet tooth, a snack bar will be selling sweet and savory treats. Don’t hesitate to stop by for a bite to eat.
L’événement VIDE-GRENIER FAMILIAL EHPAD D’ELNE Elne a été mis à jour le 2026-08-23 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
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