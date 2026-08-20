Visite guidée « dans l’objectif d’Etienne Terrus », Musée Terrus, Elne

Informations pratiques

Visite guidée « dans l’objectif d’Etienne Terrus » 19 et 20 septembre Musée Terrus Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:15:00+02:00

Découvrons l’intérêt d’Etienne Terrus pour la photographie

Musée Terrus 3 rue Porte Balaguer 66200 Elne Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468228888 http://www.ville-elne.com Etienne Terrus (1857-1922) est un peintre né à Elne, maître incontesté de l’aquarelle.

La collection permanente de ses œuvres, présentée au premier étage du musée, évoque les grandes étapes de sa vie et ses amitiés avec les grands artistes locaux ou ceux de

passage dans la région comme Maillol, Matisse ou Derain.

La nouvelle exposition installée au rez-de-chaussée retrace les origines de l’évêché d’Elne. Elle est documentée par une exceptionnelle série de sept sarcophages inédits.

Découvrons l’intérêt d’Etienne Terrus pour la photographie