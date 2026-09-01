Informations pratiques

Elne

JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DU MUSEE TERRUS

3, rue Porte Balaguer Elne Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:30:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Un parcours inédit au Musée Terrus mêle art, histoire, rites funéraires et architecture. Visite guidée avec Margaux qui explore l’intérêt de Terrus pour la photographie, samedi et dimanche à 10h et 15h30. Visite guidée avec Mélanie qui présente l’archéologie à Elne, à 11h et 14h30. Sans réservation. Musée ouvert de 9h30 à 19h, dernière entrée à 18h.

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3, rue Porte Balaguer Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 22 88 88

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English :

A unique tour at the Terrus Museum combines art, history, funeral rites, and architecture. Guided tour with Margaux, who explores the Terrus Museum’s appeal to photographers, Saturdays and Sundays at 10 a.m. and 3:30 p.m. Guided tour with Mélanie, who will discuss the archaeology of Elne, at 11:00 a.m. and 2:30 p.m. No reservation required. Museum open from 9:30 a.m. to 7:00 p.m.; last admission at 6:00 p.m.

L’événement JOURNEES DU PATRIMOINE VISITE DU MUSEE TERRUS Elne a été mis à jour le 2026-08-31 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE