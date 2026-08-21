Informations pratiques

Visite guidée « Devoir et oubli de mémoire » sur la Maternité Suisse 19 et 20 septembre Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie Pyrénées-Orientales

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:45:00+02:00

Au regard de l’histoire de la Maternité suisse d’Elne et de l’actualité mondiale, cette exposition invite à repenser le devoir de mémoire et l’héritage qu’il nous transmet.

La Maternité étant fermée pour des travaux de mise en sécurité, une exposition présentée au cloître d’Elne retrace son histoire.

Cathédrale Sainte-Eulalie-et-Sainte-Julie Place de l’Eglise, 66200 Elne, France Elne 66200 Pyrénées-Orientales Occitanie 0468227090 https://ville-elne.fr/fr/rb/1227748/cloitre-et-cathedrale La cathédrale romane du XIe siècle est visible depuis la mer ou l’intérieur des terres. La construction de son fascinant cloître de marbre gris veiné de bleu débute au cœur de la période d’épanouissement de l’art roman, pour se poursuivre tout au long de la période gothique. Ses chapiteaux évoluent du roman des ateliers roussillonnais du XIIe siècle, au gothique, dans une floraison luxuriante de thèmes originaux (végétaux, animaux et religieux).

Ce lieu patrimonial majeur, classé Monument Historique en 1840 pour le cloître et 1875 pour la cathédrale, fut le siège de l’évêché du VIe siècle jusqu’en 1602. Récemment, les vestiges de la cathédrale primitive datée du VIe siècle ont été mis au jour à proximité.

Au regard de l’histoire de la Maternité Suisse d’Elne et de l’actualité mondiale, redéfinissons le devoir de mémoire et son héritage.