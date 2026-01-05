Vide-grenier

Place de l’Église Faverelles Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-14 07:00:00

fin : 2026-05-14 18:00:00

Date(s) :

2026-05-14

Le 14 mai, ne manquez pas le vide-grenier de Faverelles, organisé par le Comité des Fêtes ! Venez flâner parmi les stands et dénicher des trésors vêtements, jouets, meubles, livres, objets déco… Une journée idéale pour chiner, vendre ou simplement profiter d’une ambiance conviviale en famille ou entre amis. Restauration et buvette sur place pour agrémenter cette journée de bonnes affaires et de rencontres. Que vous soyez exposant ou visiteur, c’est l’occasion parfaite pour donner une seconde vie aux objets et faire de belles trouvailles. Réservez dès maintenant votre emplacement et rejoignez-nous pour une journée placée sous le signe de la convivialité ! .

Place de l’Église Faverelles 45420 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 65 36 34 46 faverelles.cdf@gmail.com

English :

On June 15, come and bargain at the Faverelles garage sale, organized by the Comité des Fêtes! A friendly day of selling, buying and unearthing treasures at low prices. Catering and refreshments on site. Book your stall now and come one, come all!

L’événement Vide-grenier Faverelles a été mis à jour le 2026-01-05 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX