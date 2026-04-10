Vide grenier Fénéry Site La Vernière Fénery
Vide grenier Fénéry Site La Vernière Fénery vendredi 1 mai 2026.
Fénery
Vide grenier Fénéry
Site La Vernière 2 Rue du Calvaire Fénery Deux-Sèvres
Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-01
Date(s) :
2026-05-01
Vide grenier sur la place du village de Fenery.
L’accueil des exposants se fait à partir de 7h, un café sera offert, et l’accueil des visiteurs à partir de 8h.
Informations pratiques
Réservation par SMS ou par mail.
Possibilité de restauration su place.
A 14h aura lieu le concours de pétanque ! .
Site La Vernière 2 Rue du Calvaire Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 25 79 47 just_nina@hotmail.fr
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English : Vide grenier Fénéry
L’événement Vide grenier Fénéry Fénery a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine