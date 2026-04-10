Vide grenier Fénéry Site La Vernière Fénery

Fénery

Vide grenier Fénéry

Site La Vernière 2 Rue du Calvaire Fénery Deux-Sèvres

Tarif : 2.5 – 2.5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Vide grenier sur la place du village de Fenery.

L’accueil des exposants se fait à partir de 7h, un café sera offert, et l’accueil des visiteurs à partir de 8h.

Informations pratiques

Réservation par SMS ou par mail.

Possibilité de restauration su place.

A 14h aura lieu le concours de pétanque ! .

Site La Vernière 2 Rue du Calvaire Fénery 79450 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 25 79 47 just_nina@hotmail.fr

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English : Vide grenier Fénéry

L’événement Vide grenier Fénéry Fénery a été mis à jour le 2026-04-07 par CC Parthenay Gâtine