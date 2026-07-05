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AGENDA · Charraix

Vide-grenier fête de Charraix Charraix

dimanche 30 août 2026 · Charraix

Informations pratiques

Début
dimanche 30 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
43300 Charraix
Département
Haute-Loire
Tarif

Charraix

Vide-grenier fête de Charraix

Le bourg Charraix Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :
2026-08-30

Vide-greniers et marché aux puces
  .

Le bourg Charraix 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 93 14 62  mairiecharraix@orange.fr

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English :

Garage sales and flea market

L’événement Vide-grenier fête de Charraix Charraix a été mis à jour le 2026-07-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier