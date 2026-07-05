AGENDA · Charraix
Vide-grenier fête de Charraix Charraix
dimanche 30 août 2026 · Charraix
Informations pratiques
Charraix
Vide-grenier fête de Charraix
Le bourg Charraix Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-30 08:00:00
fin : 2026-08-30 18:30:00
Date(s) :
2026-08-30
Vide-greniers et marché aux puces
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Le bourg Charraix 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 93 14 62 mairiecharraix@orange.fr
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English :
Garage sales and flea market
L’événement Vide-grenier fête de Charraix Charraix a été mis à jour le 2026-07-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier