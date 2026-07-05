Informations pratiques

Charraix

Vide-grenier fête de Charraix

Le bourg Charraix Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-30 08:00:00

fin : 2026-08-30 18:30:00

Date(s) :

2026-08-30

Vide-greniers et marché aux puces

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Le bourg Charraix 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 41 93 14 62 mairiecharraix@orange.fr

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English :

Garage sales and flea market

L’événement Vide-grenier fête de Charraix Charraix a été mis à jour le 2026-07-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier