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Vide grenier Fouras

Vide grenier Fouras dimanche 10 mai 2026.

Adresse : prairie du Casino

Ville : 17450 Fouras

Département : Charente-Maritime

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif :

Fouras

Vide grenier

prairie du Casino Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :
2026-05-10

Organisé par l’association des anciens sapeurs-pompiers.
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prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 75 48 81 

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English : Garage sale

Organised by the Association of Former Firefighters.

L’événement Vide grenier Fouras a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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