Vide grenier Fouras
Vide grenier Fouras dimanche 10 mai 2026.
Fouras
Vide grenier
prairie du Casino Fouras Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10 06:00:00
fin : 2026-05-10 18:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Organisé par l’association des anciens sapeurs-pompiers.
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prairie du Casino Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 75 48 81
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English : Garage sale
Organised by the Association of Former Firefighters.
L’événement Vide grenier Fouras a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de Tourisme Rochefort Océan
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