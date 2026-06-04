Fresne-Saint-Mamès

Vide-grenier Fresne‑Saint‑Mamès

Fresne-Saint-Mamès Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Organisé par l’ACCA de Les Bâties, le vide‑grenier se tiendra le dimanche de 8h à 18h, à la Base de loisirs de Fresne‑Saint‑Mamès. Toute la journée, visiteurs et exposants profiteront d’un cadre agréable au bord du lac, avec également un marché artisanal et un marché ouverts au public. L’emplacement est proposé au tarif de 2 € le mètre (paiement à la réservation). Une restauration ainsi qu’une buvette seront disponibles sur place. Sortie du village en direction de Vellexon (lac). .

Fresne-Saint-Mamès 70130 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 51 17 50

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English : Vide-grenier Fresne‑Saint‑Mamès

L’événement Vide-grenier Fresne‑Saint‑Mamès Fresne-Saint-Mamès a été mis à jour le 2026-06-04 par OFFICE DE TOURISME DES MONTS DE GY