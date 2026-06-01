Vide Grenier Frugerès-les-Mines
Vide Grenier Frugerès-les-Mines dimanche 28 juin 2026.
Frugerès-les-Mines
Vide Grenier
15 rue du stade Frugerès-les-Mines Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Vide-grenier organisé par l’APE Profitez d’une journée conviviale pour chiner et faire de bonnes affaires.
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15 rue du stade Frugerès-les-Mines 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 42 00 74
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English :
Yard sale organized by the PTA. Come enjoy a fun day of browsing and finding great deals.
L’événement Vide Grenier Frugerès-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne