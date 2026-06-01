Frugerès-les-Mines

Vide Grenier

15 rue du stade Frugerès-les-Mines Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Vide-grenier organisé par l’APE Profitez d’une journée conviviale pour chiner et faire de bonnes affaires.

.

15 rue du stade Frugerès-les-Mines 43250 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 42 00 74

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Yard sale organized by the PTA. Come enjoy a fun day of browsing and finding great deals.

L’événement Vide Grenier Frugerès-les-Mines a été mis à jour le 2026-06-18 par Office de Tourisme Brioude Sud-Auvergne