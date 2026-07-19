Vide-grenier Autour du bar La Bonne Ambiance Genneton
samedi 22 août 2026 · Autour du bar La Bonne Ambiance · Genneton
Informations pratiques
Genneton
Vide-grenier
Autour du bar La Bonne Ambiance 1 Bis Rue des Tamaris Genneton Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 06:00:00
fin : 2026-08-22 18:00:00
Date(s) :
2026-08-22
Vide-grenier en faveur de la restauration de l’église de Genneton.
3€ les 5 m possibilité d’avoir son véhicule.
Renseignement et réservation au 06.48.17.84.33 ou 06.41.54.38.04.
Buvette et restauration sur place. .
Autour du bar La Bonne Ambiance 1 Bis Rue des Tamaris Genneton 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 17 84 33 associationeglisedegennetonren@gmail.com
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Genneton a été mis à jour le 2026-07-19 par ADT 79