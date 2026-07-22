Vide grenier Bourg, Gien-Sur-Cure Gien-sur-Cure

Informations pratiques

Gien-sur-Cure

Vide grenier

Bourg, Gien-Sur-Cure Bourg Gien-sur-Cure Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide grenier à Gien sur Cure.

Organisé par Gien sur Cure s’anime.

Restauration rapide sur place

Emplacements aux abords de la Mairie à partir de 6h00,

1.50€ le mètre linéaire

Présentation d’une pièce d’identité Obligatoire pour les vendeurs .

Bourg, Gien-Sur-Cure Bourg Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 99 05 86

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Gien-sur-Cure a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs