Vide grenier Bourg, Gien-Sur-Cure Gien-sur-Cure
dimanche 2 août 2026 · Bourg, Gien-Sur-Cure · Gien-sur-Cure
Informations pratiques
Gien-sur-Cure
Vide grenier
Bourg, Gien-Sur-Cure Bourg Gien-sur-Cure Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide grenier à Gien sur Cure.
Organisé par Gien sur Cure s’anime.
Restauration rapide sur place
Emplacements aux abords de la Mairie à partir de 6h00,
1.50€ le mètre linéaire
Présentation d’une pièce d’identité Obligatoire pour les vendeurs .
Bourg, Gien-Sur-Cure Bourg Gien-sur-Cure 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 7 60 99 05 86
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Gien-sur-Cure a été mis à jour le 2026-07-22 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs