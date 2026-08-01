Informations pratiques

Gouloux

Vide-grenier

Gouloux Gouloux Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 08:00:00

fin : 2026-08-16 18:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Vide-grenier à Gouloux.

1.50€/mètre linéaire. Ouvert à tous.

Restauration et buvette sur place. Jambon à la broche .

Gouloux Gouloux 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 70 00 08 00

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Gouloux a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs