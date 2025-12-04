VIDE GRENIER Granges-sur-Lot
VIDE GRENIER Granges-sur-Lot dimanche 2 août 2026.
VIDE GRENIER
PLACE PAPON LAGRAVE Granges-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
.
PLACE PAPON LAGRAVE Granges-sur-Lot 47260 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 26 46 96 68 stephane.tannay@gmail.com
English : VIDE GRENIER
L’événement VIDE GRENIER Granges-sur-Lot a été mis à jour le 2025-12-02 par OT du Confluent et des Coteaux de Prayssas