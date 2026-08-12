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AGENDA · Grazac

Vide grenier Grazac

dimanche 6 septembre 2026 · Grazac

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
05:00:00
Adresse
Le Bourg
Ville
43200 Grazac
Département
Haute-Loire
Tarif

Grazac

Vide grenier

Le Bourg Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 05:00:00
fin : 2026-09-06

Date(s) :
2026-09-06

Installation des exposants à partir de 5h Emplacement 1.50 € le mètre. Buvette et restauration sur place.
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Le Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 05 24 06 

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English :

Exhibitor setup starting at 5 a.m. — Space: 1.50 per meter. Refreshments and food available on site.

L’événement Vide grenier Grazac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire