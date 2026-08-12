Informations pratiques

Grazac

Vide grenier

Le Bourg Grazac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 05:00:00

fin : 2026-09-06

Date(s) :

2026-09-06

Installation des exposants à partir de 5h Emplacement 1.50 € le mètre. Buvette et restauration sur place.

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Le Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 05 24 06

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English :

Exhibitor setup starting at 5 a.m. — Space: 1.50 per meter. Refreshments and food available on site.

L’événement Vide grenier Grazac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire