AGENDA · Grazac
Vide grenier Grazac
dimanche 6 septembre 2026 · Grazac
Informations pratiques
Grazac
Vide grenier
Le Bourg Grazac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 05:00:00
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-09-06
Installation des exposants à partir de 5h Emplacement 1.50 € le mètre. Buvette et restauration sur place.
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Le Bourg Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 05 24 06
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English :
Exhibitor setup starting at 5 a.m. — Space: 1.50 per meter. Refreshments and food available on site.
L’événement Vide grenier Grazac a été mis à jour le 2026-08-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire