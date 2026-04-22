Vide grenier Houdreville
Vide grenier Houdreville dimanche 24 mai 2026.
Houdreville
Vide grenier
rue du village Houdreville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-24 07:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
L’association propose son traditionnel vide grenier dans les rues du village. Restauration sur place.Tout public
0 .
rue du village Houdreville 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 7 81 63 84 75
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English :
The association offers its traditional garage sale in the village streets. Catering on site.
L’événement Vide grenier Houdreville a été mis à jour le 2026-04-22 par OT DU PAYS DU SAINTOIS