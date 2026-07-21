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AGENDA · Jonvelle

Vide Grenier Jonvelle

dimanche 2 août 2026 · Jonvelle

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:00:00
Ville
70500 Jonvelle
Département
Haute-Saône
Tarif

Jonvelle

Vide Grenier

Jonvelle Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-08-02

Le vide grenier de Jonvelle vous propose une petite restauration sur place ainsi qu’une buvette. Si vous souhaiter exposer une inscription est obligatoire.   .

Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 66 21 37 

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Jonvelle a été mis à jour le 2026-07-21 par JUSSEY TOURISME