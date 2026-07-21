AGENDA · Jonvelle
Vide Grenier Jonvelle
dimanche 2 août 2026 · Jonvelle
Informations pratiques
Jonvelle
Vide Grenier
Jonvelle Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-08-02
Le vide grenier de Jonvelle vous propose une petite restauration sur place ainsi qu’une buvette. Si vous souhaiter exposer une inscription est obligatoire. .
Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 66 21 37
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English : Vide Grenier
L’événement Vide Grenier Jonvelle a été mis à jour le 2026-07-21 par JUSSEY TOURISME