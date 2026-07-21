Informations pratiques

Jonvelle

Vide Grenier

Jonvelle Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 07:00:00

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-08-02

Le vide grenier de Jonvelle vous propose une petite restauration sur place ainsi qu’une buvette. Si vous souhaiter exposer une inscription est obligatoire. .

Jonvelle 70500 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 66 21 37

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English : Vide Grenier

L’événement Vide Grenier Jonvelle a été mis à jour le 2026-07-21 par JUSSEY TOURISME