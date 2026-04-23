Vide-grenier jovéen Joué-sur-Erdre
Vide-grenier jovéen Joué-sur-Erdre dimanche 24 mai 2026.
Joué-sur-Erdre
Vide-grenier jovéen
Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 18:00:00
Date(s) :
2026-05-24
L’amicale laïque Joué Langueurs organise un vide-grenier le dimanche 24 mai à la guinguette de Vioreau à Joué-sur-Erdre.
Sur place
Restauration, buvette maison et local. .
Guinguette de Vioreau Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire videgrenier.amicale.joue.erdre@gmail.com
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English :
The amicale laïque Joué Langueurs is organizing a garage sale on Sunday May 24 at the Vioreau guinguette in Joué-sur-Erdre.
L’événement Vide-grenier jovéen Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-04-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
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