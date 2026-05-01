Vernissage Exposition Rétive MAT Joué-sur-Erdre

Joué-sur-Erdre

Vernissage Exposition Rétive MAT

Moulin de Bel Air et Brasserie Cali Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Le MAT centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis et le Centre Claude Cahun ont le plaisir de vous inviter au vernissage des expositions Rétive le vendredi 22 mai à Joué-sur-Erdre.

18h au Moulin de Bel Air

19h à la Brasserie Cali

Ces expositions, réparties dans 3 lieux de vie du Pays d’Ancenis, réunissent deux projets photographiques issus de résidences menées en 2024 et 2025. Nathyfa Michel a arpenté les bords de l’Erdre et de la Loire. Jérôme Blin, lui, a parcouru le fleuve Maroni dans l’Ouest Guyanais. Nathyfa cherche l’eau de Nantes à Freigné ; elle est souvent absente, disciplinée, privatisée. Jérôme la trouve en Guyane mais le fleuve s’est retiré, révélant son lit comme une plaie ouverte. Ces deux inventaires de rivières rétives et parfois invisibles se répondent à la Brasserie Cali. Au Moulin de Bel Air, deux diptyques intimistes nous invitent à partager ce qui lie les vivantes à la mémoire des lieux. Le troisième volet prend la forme d’un parcours d’un bâtiment à l’autre de la Ferme Ty MaD’ Bio. S’y rencontrent des gestes d’attention aux plantes, pluies, mares et à celles et ceux qui en prennent soin.

Co-production Le MAT centre d’art contemporain du Pays d’Ancenis + Centre Claude Cahun

Partenaires Maison Julien Gracq, Maison de la Photographie Guyane-Amazonie, Moulin de Bel Air, Brasserie Cali, Ferme Ty MaD’ Bio, Les Champs Libres

Expositions de Jérôme Blin et Nathyfa Michel

Du 22.05 au 30.08.26

Joué-sur-Erdre et Freigné Vallons de l’Erdre .

Moulin de Bel Air et Brasserie Cali Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 98 08 64 mediation-ancenis@lemat-centredart.com

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English :

The MAT center d’art contemporain du Pays d’Ancenis and the Centre Claude Cahun are pleased to invite you to the Rétive exhibition opening on Friday May 22 at Joué-sur-Erdre.

L’événement Vernissage Exposition Rétive MAT Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-05-05 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis