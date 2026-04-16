Vide grenier La Chapelle-d’Aurec
Vide grenier La Chapelle-d’Aurec vendredi 8 mai 2026.
La Chapelle-d’Aurec
Vide grenier
Le Bourg La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
Vide grenier dans le bourg, organisée par le comité des fêtes
Buvette et petite restauration sur place
Installation sans réservation à partir de 6h
2€50 le mètre
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Le Bourg La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 16 10 24
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English :
Flea market in the village, organized by the festival committee
Refreshments and snacks on site
Set-up without reservation from 6 am
2?50 per meter
L’événement Vide grenier La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron