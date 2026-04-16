La Chapelle-d’Aurec

Vide grenier

Le Bourg La Chapelle-d’Aurec Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

Vide grenier dans le bourg, organisée par le comité des fêtes

Buvette et petite restauration sur place

Installation sans réservation à partir de 6h

2€50 le mètre

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Le Bourg La Chapelle-d’Aurec 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 38 16 10 24

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English :

Flea market in the village, organized by the festival committee

Refreshments and snacks on site

Set-up without reservation from 6 am

2?50 per meter

L’événement Vide grenier La Chapelle-d’Aurec a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron