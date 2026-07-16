AGENDA · La Tour-du-Meix
Vide grenier La Tour-du-Meix Rue du Bourg La Tour-du-Meix
dimanche 2 août 2026 · Rue du Bourg · La Tour-du-Meix
Informations pratiques
La Tour-du-Meix
Vide grenier La Tour-du-Meix
Rue du Bourg Centre du village La Tour-du-Meix Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 08:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide grenier à la Tour-du-Meix de 8h à 18h.
Buvette et restauration sur place. .
Rue du Bourg Centre du village La Tour-du-Meix 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 27 42 13
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English : Vide grenier La Tour-du-Meix
L’événement Vide grenier La Tour-du-Meix La Tour-du-Meix a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE