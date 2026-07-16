Vide grenier La Tour-du-Meix Rue du Bourg La Tour-du-Meix

dimanche 2 août 2026 · Rue du Bourg · La Tour-du-Meix

Informations pratiques

La Tour-du-Meix

Vide grenier La Tour-du-Meix

Rue du Bourg Centre du village La Tour-du-Meix Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 08:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Vide grenier à la Tour-du-Meix de 8h à 18h.

Buvette et restauration sur place. .

Rue du Bourg Centre du village La Tour-du-Meix 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 67 27 42 13

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier La Tour-du-Meix

L’événement Vide grenier La Tour-du-Meix La Tour-du-Meix a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE