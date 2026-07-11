Visite libre de l’église de St Christophe Église de Saint-Christophe La Tour-du-Meix

samedi 19 septembre 2026 · Église de Saint-Christophe · La Tour-du-Meix

Informations pratiques

La Tour-du-Meix

Visite libre de l’église de St Christophe

Église de Saint-Christophe Route de Saint-Christophe La Tour-du-Meix Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

L’édifice actuel, inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques depuis 1946, présente une architecture mêlant styles roman et gothique. Dominant le hameau de Saint-Christophe, cette église est l’un des plus anciens édifices religieux du Jura. .

Église de Saint-Christophe Route de Saint-Christophe La Tour-du-Meix 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 69 43 71

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English : Visite libre de l’église de St Christophe

L’événement Visite libre de l’église de St Christophe La Tour-du-Meix a été mis à jour le 2026-07-11 par OFFICE DE TOURISME TERRE D’EMERAUDE