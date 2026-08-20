VIDE GRENIER, La Trinité, La Trinité

Informations pratiques

VIDE GRENIER Samedi 5 septembre, 06h00 La Trinité Martinique

Renseignements et inscription : Yolaine WhatsApp : 0696 37 01 44

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-05T12:00:00+02:00 – 2026-09-05T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-05T12:00:00+02:00 – 2026-09-05T22:00:00+02:00

La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 90 26 42 »}]

L’association MELI-MELO vous invite à son vide grenier sur la Place Joyeuse de La Trinité, venez profiter et faire de bonnes affaires