AGENDA · La Trinité
VIDE GRENIER, La Trinité, La Trinité
samedi 5 septembre 2026 · La Trinité
Informations pratiques
VIDE GRENIER Samedi 5 septembre, 06h00 La Trinité Martinique
Renseignements et inscription : Yolaine WhatsApp : 0696 37 01 44
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-05T12:00:00+02:00 – 2026-09-05T22:00:00+02:00
Fin : 2026-09-05T12:00:00+02:00 – 2026-09-05T22:00:00+02:00
La Trinité Nord Martinique La Trinité 97220 Martinique Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0696 90 26 42 »}]
L’association MELI-MELO vous invite à son vide grenier sur la Place Joyeuse de La Trinité, venez profiter et faire de bonnes affaires
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