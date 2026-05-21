Vide grenier LABORDE Laborde

Laborde

Vide grenier

LABORDE A la salle des fêtes Laborde Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 09:00:00

fin : 2026-06-14 15:00:00

Date(s) :

2026-06-14

De 9H à 15H inscription obligatoire par téléphone auprès de Jules au 06 19 62 39 67

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LABORDE A la salle des fêtes Laborde 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 19 62 39 67

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English :

From 9 a.m. to 3 p.m. Registration required by telephone from Jules on 06 19 62 39 67

L’événement Vide grenier Laborde a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65