Informations pratiques

Labry

Vide grenier

site mahuet Labry Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Vide grenier organisé par Labry en Fête

Entrée libre

Buvette et restauration sur placeTout public

0 .

site mahuet Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 74 labryenfete@gmail.com

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English :

Yard Sale Organized by Labry en Fête

Free admission

Refreshments and food available on site

L’événement Vide grenier Labry a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL