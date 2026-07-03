AGENDA · Labry
Vide grenier Labry
dimanche 6 septembre 2026 · Labry
Informations pratiques
Labry
Vide grenier
site mahuet Labry Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 17:00:00
Date(s) :
2026-09-06
Vide grenier organisé par Labry en Fête
Entrée libre
Buvette et restauration sur placeTout public
0 .
site mahuet Labry 54800 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 82 33 14 74 labryenfete@gmail.com
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English :
Yard Sale Organized by Labry en Fête
Free admission
Refreshments and food available on site
L’événement Vide grenier Labry a été mis à jour le 2026-07-03 par MILTOL