Vide grenier Lanton
Vide grenier Lanton samedi 16 mai 2026.
Lanton
Vide grenier
23 Rue du Port Lanton Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00
Date(s) :
2026-05-16
Informations générales
Événement annuel
8h00-17h30
Entrée gratuite
51 à 250
En extérieur
Restauration
•
Buvette
•
Toilettes
informations exposants
51 à 250
Sans Réservation
Inscription sur place
4€ le mètre linaire particulier
6€ le mètre linaire professionnel .
23 Rue du Port Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 17 47 philippe.dejean@bbox.fr
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Lanton a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur Bassin
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