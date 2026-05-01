Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Vide grenier Lanton

Vide grenier Lanton

Vide grenier Lanton samedi 16 mai 2026.

Adresse : 23 Rue du Port

Ville : 33138 Lanton

Département : Gironde

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif : Gratuit

Lanton

Vide grenier

23 Rue du Port Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 08:00:00
fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :
2026-05-16

Informations générales
Événement annuel

8h00-17h30

Entrée gratuite

51 à 250
En extérieur
Restauration

Buvette

Toilettes

informations exposants
51 à 250
Sans Réservation

Inscription sur place

4€ le mètre linaire particulier

6€ le mètre linaire professionnel   .

23 Rue du Port Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 17 47  philippe.dejean@bbox.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lanton a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur Bassin

À voir aussi à Lanton (Gironde)