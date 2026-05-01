Lanton

Vide grenier

23 Rue du Port Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 08:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-05-16

Informations générales

Événement annuel

8h00-17h30

Entrée gratuite

51 à 250

En extérieur

Restauration

•

Buvette

•

Toilettes

informations exposants

51 à 250

Sans Réservation

Inscription sur place

4€ le mètre linaire particulier

6€ le mètre linaire professionnel .

23 Rue du Port Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 71 17 47 philippe.dejean@bbox.fr

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lanton a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Coeur Bassin