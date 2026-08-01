Vide grenier Le bourg Lavault-de-Frétoy

Informations pratiques

Lavault-de-Frétoy

Vide grenier

Le bourg Lavault Lavault-de-Frétoy Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 06:00:00

fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :

2026-08-09

Vide grenier 6h à 18h. 2€ le mètre linéaire. Buvette et restau sur place. .

Le bourg Lavault Lavault-de-Frétoy 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 20 15 29

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lavault-de-Frétoy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs