AGENDA · Lavault-de-Frétoy
Vide grenier Le bourg Lavault-de-Frétoy
dimanche 9 août 2026 · Le bourg · Lavault-de-Frétoy
Informations pratiques
Lavault-de-Frétoy
Vide grenier
Le bourg Lavault Lavault-de-Frétoy Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00
Date(s) :
2026-08-09
Vide grenier 6h à 18h. 2€ le mètre linéaire. Buvette et restau sur place. .
Le bourg Lavault Lavault-de-Frétoy 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 20 15 29
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Lavault-de-Frétoy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs