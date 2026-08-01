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AGENDA · Lavault-de-Frétoy

Vide grenier Le bourg Lavault-de-Frétoy

dimanche 9 août 2026 · Le bourg · Lavault-de-Frétoy

Vide grenier Le bourg Lavault-de-Frétoy

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Le bourg
Adresse
Lavault
Ville
58230 Lavault-de-Frétoy
Département
Nièvre
Tarif
Tarif de base plein tarif Tarif de base

Lavault-de-Frétoy

Vide grenier

Le bourg Lavault Lavault-de-Frétoy Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 06:00:00
fin : 2026-08-09 18:00:00

Date(s) :
2026-08-09

Vide grenier 6h à 18h. 2€ le mètre linéaire. Buvette et restau sur place.   .

Le bourg Lavault Lavault-de-Frétoy 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 33 20 15 29 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lavault-de-Frétoy a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs