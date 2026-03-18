Vide Grenier

Espace de la Nanté Le Champ-Saint-Père Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 09:00:00

fin : 2026-05-24 17:00:00

Date(s) :

2026-05-24

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Espace de la Nanté Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 18 72 03 88

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English :

L’événement Vide Grenier Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral