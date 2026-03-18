Vide Grenier Le Champ-Saint-Père
Vide Grenier Le Champ-Saint-Père dimanche 24 mai 2026.
Vide Grenier
Espace de la Nanté Le Champ-Saint-Père Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 17:00:00
Date(s) :
2026-05-24
.
Espace de la Nanté Le Champ-Saint-Père 85540 Vendée Pays de la Loire +33 6 18 72 03 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Vide Grenier Le Champ-Saint-Père a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme Destination Vendée Grand Littoral