Vide grenier sous la Halle médiévale Le Grand-Serre

samedi 15 août 2026 · sous la Halle médiévale · Le Grand-Serre

Informations pratiques

Le Grand-Serre

Vide grenier

sous la Halle médiévale Grande rue Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 06:00:00

fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Restauration et buvette sur place

entrée public gratuite

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sous la Halle médiévale Grande rue Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 78 35 51 bernarddaniel@9online.fr

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English :

On-site dining and refreshment stand

Free admission to the public

L’événement Vide grenier Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche