UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Le Grand-Serre

Vide grenier sous la Halle médiévale Le Grand-Serre

samedi 15 août 2026 · sous la Halle médiévale · Le Grand-Serre

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
samedi 15 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
sous la Halle médiévale
Adresse
Grande rue
Ville
26530 Le Grand-Serre
Département
Drôme
Tarif

Le Grand-Serre

Vide grenier

sous la Halle médiévale Grande rue Le Grand-Serre Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Restauration et buvette sur place
entrée public gratuite
  .

sous la Halle médiévale Grande rue Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 78 35 51  bernarddaniel@9online.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

On-site dining and refreshment stand
Free admission to the public

L’événement Vide grenier Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche