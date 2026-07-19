Vide grenier sous la Halle médiévale Le Grand-Serre
samedi 15 août 2026 · sous la Halle médiévale · Le Grand-Serre
Informations pratiques
Le Grand-Serre
Vide grenier
sous la Halle médiévale Grande rue Le Grand-Serre Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 06:00:00
fin : 2026-08-15 16:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Restauration et buvette sur place
entrée public gratuite
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sous la Halle médiévale Grande rue Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 78 35 51 bernarddaniel@9online.fr
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English :
On-site dining and refreshment stand
Free admission to the public
L’événement Vide grenier Le Grand-Serre a été mis à jour le 2026-07-19 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche