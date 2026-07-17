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AGENDA · Le Housseau-Brétignolles

VIDE GRENIER Le Housseau-Brétignolles

dimanche 6 septembre 2026 · Le Housseau-Brétignolles

Informations pratiques

Début
dimanche 6 septembre 2026
Fin
dimanche 6 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Terrain du presbytère
Ville
53110 Le Housseau-Brétignolles
Département
Mayenne
Tarif

Le Housseau-Brétignolles

VIDE GRENIER

Terrain du presbytère Le Housseau-Brétignolles Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-06 08:00:00
fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :
2026-09-06

L’association Des Houx et des Roues organise son vide grenier au Housseau Brétignolles.
Restauration et buvette sur place
Emplacement gratuit   .

Terrain du presbytère Le Housseau-Brétignolles 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 40 69 35 27 

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English :

The Des Houx et des Roues association is organizing its yard sale at Le Housseau in Brétignolles.

L’événement VIDE GRENIER Le Housseau-Brétignolles a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Mayenne Co