Informations pratiques

Le Housseau-Brétignolles

VIDE GRENIER

Terrain du presbytère Le Housseau-Brétignolles Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 08:00:00

fin : 2026-09-06 18:00:00

Date(s) :

2026-09-06

L’association Des Houx et des Roues organise son vide grenier au Housseau Brétignolles.

Restauration et buvette sur place

Emplacement gratuit .

Terrain du presbytère Le Housseau-Brétignolles 53110 Mayenne Pays de la Loire +33 6 40 69 35 27

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English :

The Des Houx et des Roues association is organizing its yard sale at Le Housseau in Brétignolles.

L’événement VIDE GRENIER Le Housseau-Brétignolles a été mis à jour le 2026-07-17 par Office de Tourisme Mayenne Co