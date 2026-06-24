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AGENDA · Le Monteil-au-Vicomte

Vide grenier Le Monteil-au-Vicomte

dimanche 2 août 2026 · Le Monteil-au-Vicomte

Vide grenier Le Monteil-au-Vicomte

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
07:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
23460 Le Monteil-au-Vicomte
Département
Creuse
Tarif

Le Monteil-au-Vicomte

Vide grenier

Le bourg Le Monteil-au-Vicomte Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Vide grenier ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Restauration et buvette sur place
Parking
Défilé de chars   .

Le bourg Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83  cdf.monteilauvicomte@gmail.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Le Monteil-au-Vicomte a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Creuse Sud Ouest

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