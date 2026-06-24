AGENDA · Le Monteil-au-Vicomte
Vide grenier Le Monteil-au-Vicomte
dimanche 2 août 2026 · Le Monteil-au-Vicomte
Informations pratiques
Le Monteil-au-Vicomte
Vide grenier
Le bourg Le Monteil-au-Vicomte Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 07:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Vide grenier ouvert aux particuliers et aux professionnels.
Restauration et buvette sur place
Parking
Défilé de chars .
Le bourg Le Monteil-au-Vicomte 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 49 56 67 83 cdf.monteilauvicomte@gmail.com
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Le Monteil-au-Vicomte a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Creuse Sud Ouest
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