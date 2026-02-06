Vide grenier Le Monteil
Vide grenier Le Monteil dimanche 14 juin 2026.
Vide grenier
Le Monteil Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14 18:00:00
Date(s) :
2026-06-14
Venez participer au vide-grenier organisé par le Rêve d’Adam, association venant en aide à un enfant polyhandicapé résidant au Monteil.
Vente de pain cuits au four banal du Monteil dans la matinée.
Buvette et restauration sur place.
.
Le Monteil 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lerevedadam@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and take part in the garage sale organized by Rêve d’Adam, an association helping a multihandicapped child living in Monteil.
Sale of bread baked in the Monteil communal oven in the morning.
Refreshments and catering on site.
L’événement Vide grenier Le Monteil a été mis à jour le 2026-02-06 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay