Vide grenier

Le Monteil Haute-Loire

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14 18:00:00

2026-06-14

Venez participer au vide-grenier organisé par le Rêve d’Adam, association venant en aide à un enfant polyhandicapé résidant au Monteil.

Vente de pain cuits au four banal du Monteil dans la matinée.

Buvette et restauration sur place.

Le Monteil 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes lerevedadam@gmail.com

English :

Come and take part in the garage sale organized by Rêve d’Adam, an association helping a multihandicapped child living in Monteil.

Sale of bread baked in the Monteil communal oven in the morning.

Refreshments and catering on site.

