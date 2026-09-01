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AGENDA · Le Tourne

Vide grenier Le Tourne

dimanche 13 septembre 2026 · Le Tourne

Vide grenier Le Tourne

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Bord de Garonne
Ville
33550 Le Tourne
Département
Gironde
Tarif
2 2 20 Tarif de base plein tarif

Le Tourne

Vide grenier

Bord de Garonne Le Tourne Gironde

Tarif : 2 – 2 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Au Tourne, le vide-grenier au bord de l’eau a ce charme particulier des rendez-vous de village on y chine entre vaisselle ancienne, vieux outils, jouets d’un autre temps et vinyles poussiéreux, tout en gardant un œil sur les reflets du fleuve qui glissent juste à côté. Alors chaussez vos baskets, prenez un cabas et laissez-vous porter par l’ambiance conviviale du vide-grenier. Entrée libre.   .

Bord de Garonne Le Tourne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 83 92 11 

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Le Tourne a été mis à jour le 2026-08-15 par OT de l’Entre-deux-Mers

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