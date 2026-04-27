Vide grenier Lemainville
Vide grenier Lemainville dimanche 10 mai 2026.
Lemainville
Vide grenier
Grande rue Lemainville Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:30:00
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
À vos agendas ! La brocante de Lemainville revient le 10 mai !
Que vous soyez collectionneur, chineur du dimanche ou simplement à la recherche d’une balade sympa, il y en aura pour tous les goûts.
Accueil exposants dès 6h30
Restauration rapide sur place
Fête foraine
On vous attend nombreux !Tout public
0 .
Grande rue Lemainville 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est comitedesfetes@lemainville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mark your calendars! The Lemainville flea market returns on May 10!
Whether you’re a collector, a Sunday bargain hunter or just looking for a nice stroll, there’s something for everyone.
Exhibitors welcome from 6:30 a.m
Fast food on site
Fairground
We look forward to seeing you!
L’événement Vide grenier Lemainville a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DU PAYS DU SAINTOIS