Lemainville

Vide grenier

Grande rue Lemainville Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 06:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

À vos agendas ! La brocante de Lemainville revient le 10 mai !

Que vous soyez collectionneur, chineur du dimanche ou simplement à la recherche d’une balade sympa, il y en aura pour tous les goûts.

Accueil exposants dès 6h30

Restauration rapide sur place

Fête foraine

On vous attend nombreux !Tout public

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Grande rue Lemainville 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est comitedesfetes@lemainville.fr

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English :

Mark your calendars! The Lemainville flea market returns on May 10!

Whether you’re a collector, a Sunday bargain hunter or just looking for a nice stroll, there’s something for everyone.

Exhibitors welcome from 6:30 a.m

Fast food on site

Fairground

We look forward to seeing you!

L’événement Vide grenier Lemainville a été mis à jour le 2026-04-27 par OT DU PAYS DU SAINTOIS