Léon

Vide grenier

Berges du lac Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 10:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Inscriptions au 06 80 75 73 77 ou carapatloun@gmal.com

Buvette et restauration sur place.

Entrée gratuite. .

Berges du lac Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 75 73 77 carapatloun@gmal.com

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Léon a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme