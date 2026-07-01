Initiation au dessin naturaliste avec l’artiste Charlotte Druguet Jardin de la Côte d’Argent Léon

lundi 27 juillet 2026 · Jardin de la Côte d'Argent · Léon

Informations pratiques

Léon

Initiation au dessin naturaliste avec l’artiste Charlotte Druguet

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 10:00:00

fin : 2026-07-27 11:30:00

Date(s) :

2026-07-27

Illustratrice scientifique et naturaliste, Charlotte vous propose de vous transmettre ses compétences et connaissances en faune et flore par le dessin. Venez vous initier au dessin naturaliste.

Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71. .

Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 cm.jardincotedargent@gmail.com

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English : Initiation au dessin naturaliste avec l’artiste Charlotte Druguet

L’événement Initiation au dessin naturaliste avec l’artiste Charlotte Druguet Léon a été mis à jour le 2026-07-10 par Côte Landes Nature Tourisme