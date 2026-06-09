Balade nature sonore avec l’artiste Paul Vernhères Jardin de la Côte d’Argent Léon
Balade nature sonore avec l’artiste Paul Vernhères Jardin de la Côte d’Argent Léon mercredi 15 juillet 2026.
Léon
Balade nature sonore avec l’artiste Paul Vernhères
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
Tarifs et inscriptions au 06 71 12 20 71. .
Jardin de la Côte d’Argent 1433 avenue de l’océan Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 20 71 cm.jardincotedargent@gmail.com
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English : Balade nature sonore avec l’artiste Paul Vernhères
L’événement Balade nature sonore avec l’artiste Paul Vernhères Léon a été mis à jour le 2026-06-09 par Côte Landes Nature Tourisme
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