Concours de pétanque Léon
Concours de pétanque Léon dimanche 12 juillet 2026.
Léon
Concours de pétanque
Boulodrome Léon Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
. .
Boulodrome Léon 40550 Landes Nouvelle-Aquitaine labouleleonnaise@gmail.com
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English : Concours de pétanque
L’événement Concours de pétanque Léon a été mis à jour le 2026-05-11 par Côte Landes Nature Tourisme
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