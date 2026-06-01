Vide-grenier Lépinas
Vide-grenier Lépinas dimanche 28 juin 2026.
Lépinas
Vide-grenier
Le Bourg Lépinas Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00
Date(s) :
2026-06-28
Lépinas Brocante. Organisé par l’association Lous Epinassous. réservé aux particuliers, déballage sur les bords de la rue. .
Le Bourg Lépinas 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 08 30
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English : Vide-grenier
L’événement Vide-grenier Lépinas a été mis à jour le 2026-06-17 par Creuse Tourisme