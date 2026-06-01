Lépinas

Vide-grenier

Le Bourg Lépinas Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :

2026-06-28

Lépinas Brocante. Organisé par l’association Lous Epinassous. réservé aux particuliers, déballage sur les bords de la rue. .

Le Bourg Lépinas 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 08 30

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Lépinas a été mis à jour le 2026-06-17 par Creuse Tourisme