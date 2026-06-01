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Vide-grenier Lépinas

Vide-grenier Lépinas

Vide-grenier Lépinas dimanche 28 juin 2026.

Adresse : Le Bourg

Ville : 23150 Lépinas

Département : Creuse

Début : dimanche 28 juin 2026

Fin : dimanche 28 juin 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Lépinas

Vide-grenier

Le Bourg Lépinas Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 08:00:00
fin : 2026-06-28 17:00:00

Date(s) :
2026-06-28

Lépinas Brocante. Organisé par l’association Lous Epinassous. réservé aux particuliers, déballage sur les bords de la rue.   .

Le Bourg Lépinas 23150 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 80 08 30 

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English : Vide-grenier

L’événement Vide-grenier Lépinas a été mis à jour le 2026-06-17 par Creuse Tourisme