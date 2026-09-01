Informations pratiques

Lieucourt

Vide grenier

Lieucourt Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 18:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Le Comité d’Animations de Lieucourt a le plaisir de vous inviter à son vide-greniers annuel qui se déroulera le dimanche 13 septembre 2026.

Que vous soyez un chineur passionné à la recherche d’objets rares, un amateur de secondes mains ou simplement en quête d’une sortie conviviale en famille ou entre amis, cet événement est fait pour vous ! .

Lieucourt 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 65 43 49

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English : Vide grenier

L’événement Vide grenier Lieucourt a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY