Vide grenier Lieucourt
dimanche 13 septembre 2026 · Lieucourt
Informations pratiques
Lieucourt
Vide grenier
Lieucourt Haute-Saône
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 18:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Le Comité d’Animations de Lieucourt a le plaisir de vous inviter à son vide-greniers annuel qui se déroulera le dimanche 13 septembre 2026.
Que vous soyez un chineur passionné à la recherche d’objets rares, un amateur de secondes mains ou simplement en quête d’une sortie conviviale en famille ou entre amis, cet événement est fait pour vous ! .
Lieucourt 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 52 65 43 49
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English : Vide grenier
L’événement Vide grenier Lieucourt a été mis à jour le 2026-08-13 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY