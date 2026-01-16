Vide-grenier Collège Camille Lepage Loireauxence
Vide-grenier Collège Camille Lepage Loireauxence dimanche 7 juin 2026.
Loireauxence
Vide-grenier
Collège Camille Lepage 216 Rue Pierre de Coubertin Loireauxence Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 18:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Le FSE du collège Camille Lepage de Varades organise un vide-grenier le dimanche 7 juin.
Vide-grenier, marché des créateurs et indépendants. .
Collège Camille Lepage 216 Rue Pierre de Coubertin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 20 54 77 fse.collegecamillelepage.varades@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The ESF of the Camille Lepage secondary school in Varades is organizing a garage sale on Sunday June 7.
L’événement Vide-grenier Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis
À voir aussi à Loireauxence (Loire-Atlantique)
- Concert Kiroï à Ô’Bart Ô’Bart Loireauxence 13 mai 2026
- Exposition de Delphine Cossais Maison Bonchamps Maison Bonchamps Loireauxence 16 mai 2026
- Atelier flocage Biblio’fil Bibliothèque Loireauxence 20 mai 2026
- Scrabble en duplicate Biblio’fil Rue des Écoles Loireauxence 22 mai 2026
- Spectacle Le musée en folie Loireauxence 30 mai 2026