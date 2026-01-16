Vide-grenier Collège Camille Lepage Loireauxence

Loireauxence

Vide-grenier

Collège Camille Lepage 216 Rue Pierre de Coubertin Loireauxence Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 08:30:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le FSE du collège Camille Lepage de Varades organise un vide-grenier le dimanche 7 juin.

Vide-grenier, marché des créateurs et indépendants. .

Collège Camille Lepage 216 Rue Pierre de Coubertin Loireauxence 44370 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 29 20 54 77 fse.collegecamillelepage.varades@gmail.com

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English :

The ESF of the Camille Lepage secondary school in Varades is organizing a garage sale on Sunday June 7.

L’événement Vide-grenier Loireauxence a été mis à jour le 2026-05-07 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis